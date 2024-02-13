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اللواء سلامي: إذا استهدف العدو سفننا سنضرب نفس العدد أو حتى أكثر

اللواء سلامي: إذا استهدف العدو سفننا سنضرب نفس العدد أو حتى أكثر
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إذا استهدف العدو سفننا فبالتأكيد سنضرب نفس العدد أو حتى أكثر .

العالم - ايران

يتبع..

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