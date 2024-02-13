شاهد.. وزير الخارجية الإيراني يلتقي اسماعيل هنية

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية الايراني، الذي وصل الى الدوحة مساء أمس الاثنين على رأس وفد سياسي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ظهر اليوم الثلاثاء.

وتناول اللقاء آخر مستجدات حرب غزة على الصعيدين السياسي والميداني وضرورة وقف العدوان الصهيوني وجرائمه بحق أهل غزة والضفة الغربية، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لأهل غزة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل مساء امس الاثنين الى قطر والتقى بمسؤولي هذا البلد ومن بينهم أمير قطر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، وتشاورا بخصوص القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وبالطبع تمت مناقشة التطورات المتعلقة بفلسطين