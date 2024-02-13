من يستطيع أن يوقف اقتحام رفح؟ .. صحف عبرية تجيب

العالم - خاص بالعالم

في خياراته المتطرفة يمضي كيان الاحتلال الاسرائيلي لتحقيق الحد الادنى من اهدافه من العدوان على قطاع غزة محولا غالبية القطاع الى انقاض ليأتي الان دور مدينة رفح التي تعج بأكثر من مليون نازح كان قد دفعهم للجوء اليها.

وتمهيدا للهجوم البري المحتمل على رفح الذي اعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل ايام، تتعرض المدينة لقصف جوي ومدفعي اسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى ما عزز من المخاوف الدولية والاقليمية من وقوع كارثة في رفح.



لكن يبدو ان واشنطن ليست راغبة بالامر، فبعد ان كانت اعلنت خلال الأيام الماضية، رفضها الكامل لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح عادت لتقبل بتلك العملية بشرط ان تتم بتخطيط لتقليص عدد الضحايا من المدنيين.

دول اقليمية عديدة دقت ناقوس الخطر، وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان حذر من عواقب وخيمة على تل أبيب في حال تم اقتحام رفح في حين رأى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ان السبيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين هو وقف إمدادات الأسلحة إلى كيان الاحتلال. اما كندا فقد انضمت.



الى فرنسا وبريطانيا ودول غربية اخرى وقالت إن الهجوم المحتمل على المدينة سيكون مدمرا بالنسبة للفلسطينيين.