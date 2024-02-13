وما خفي أعظم.. حصيلة عدد قتلى جنود الاحتلال في غزة

العالم - خاص بالعالم

لا سلام ولا أمن لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، معادلة تعمل فصائل المقاومة الفلسطينية على إفهامها لجيش الاحتلال وقادته السياسيين من خلال عملياتها النوعية وضرباتها الموجعة له.

آخر ردود المقامة على جرائم الاحتلال إعلانها قتل جنود وقادة في صفوف القوات المتوغلة، وقالت إنها كبدت جيش الاحتلال خسائر كبيرة في اشتباكات وتفجيرات داخل القطاع، واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 عسكريين، هم ضابط وجنديان في معارك جنوب القطاع.

وقال جيش الإحتلال إن القتلى هم قائد الكتيبة 630 في قوات الاحتياط ونائب قائد سرية الكتيبة 630 وجندي آخر من الوحدة ذاتها، وأشار إلى أن القتلى سقطوا خلال تفجير مبنى مفخخ، مؤكدا تسجيل إصابات بين الجنود بجروح مختلفة في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

كما أكدت كتائب القسام الجناح أن مقاتليها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من نقطة الصفر، وأنهم فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية أكدت تعرض الجيش لكمين وصفته بالكبير والمحكم نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس، وقد أودى بحياة أكثر من 11 جنديا وقالت المصادر إن الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم، واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات.

ومنذ بداية العدوان على غزة، اعترف جيش الاحتلال بمقتل أكثر من 550 من عناصره، إضافة إلى إصابة نحو 3000، من بينهم عسكريون يتلقون العلاج بالمستشفيات، حالة البعض منهم توصف بالخطيرة. وتؤكد المقاومة أن الاحتلال يتعمد إخفاء خسائره ويفصح عن بعضها فقط.