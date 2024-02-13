إلغاء رحلة وزير دفاع أميركا لاجتماع بروكسل حول أوكرانيا!

العالم - الأميركيتان

ولن يسافر أوستن إلى بروكسل هذا الأسبوع كما هو مخطط له، حسبما أعلن المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، في واشنطن يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يعقد عن بعد اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية لتنسيق مساعدات الأسلحة لأوكرانيا يوم غد الأربعاء.

وقد يشارك أوستن إذا سمحت ظروفه الصحية بذلك.

وسيمثله في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي يوم الخميس السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي جوليان سميث.

ونقل أوستن، الذي يعاني من سرطان البروستاتا، إلى المستشفى يوم الأحد بسبب مشكلة حادة في المثانة ونقل إلى العناية المركزة.

وسلم مهامه الرسمية إلى نائبته كاثلين هيكس.

وقال الطبيب المعالج في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بالقرب من واشنطن يوم أمس، إن أوستن خضع لإجراء غير جراحي تحت التخدير العام.

وأعلن وزير الدفاع /70 عاما/ عن مرضه في منتصف يناير لكنه تعرض لانتقادات لإبقاء التشخيص والإقامة في المستشفى سرا في البداية.

وحتى الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يعلم لعدة أيام أن وزير دفاعه في المستشفى.

واعتذر أوستن عن الافتقار إلى الشفافية. وعندما سئل يوم الاثنين عما إذا كان الرئيس قلقا من أن أوستن لن يكون قادرا على أداء واجباته ، أجاب مدير الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي: "لا على الإطلاق".