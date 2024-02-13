السيد نصرالله: 130 يوما من الصمود الأسطوري للمقاومين والفشل الاسرائيلي

العالم - لبنان

وقال السيد نصرالله بمناسبة الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله للجرحى والأسرى المقاومين في يوم الجريح المقاوم، اننا نحيي اليوم مناسبة يوم الجريح أي يوم جرحى المقاومة وهم الشريحة الغالية من المضحين، والمناسبة الثانية لها علاقة بأسرى المقاومة الذين عانوا من أيام طويلة بالسجون والاحياء للاسير الفعلي والأسير المحرر ولدينا عدد من الملفات ما زالت عالقة مع العدو على سبيل المثال الأسير يحي سكاف.واكد سماحته ان أسراهم اليوم بحمد الله كلهم تحرروا ببركة تضحيات المقاومة.

وبارك السيد نصر الله في حرس الثورة في إيران يومهم وعيدهم الذين هم بحق ومنذ البداية السند الحقيقي والداعم القوي لكل حركات المقاومة ، مشيرا الى ان ما يعيشه اليوم محور المقاومة من مواقع قوة فانما هو ببركة هذه الثورة الاسلامية التي انتصرت في مثل هذه الايام .

وقال السيد نصر الله: ان هذه الجراح والدماء صنعت لشعبنا ولوطننا الكثير من الانجازات الحقيقية،ومسؤوليتنا المحافظة على الانجازات، مشيرا الى ان الجرحى والأسرى هم أولى الناس بالحفاظ على الانجازات لأنهم شركاء بذلك والمقاومة هي جزء من وجودهم وكرامتهم .

وبين السيد نصر الله انه 130 يومًا من الصمود الأسطوري للمقاومين في غزة ومن البطولات التي تصل الى حد الاعجاز والصبر الذي لا مثيل له في التاريخ، و130 يومًا من الفشل الاسرائيلي وعجزه عن تحقيق الأهداف، و129 يومًا من الدعم والاسناد والتضامن من دول محور المقاومة والعديد من شعوب العالم.وتوجه سماحته إلى كلّ عوائل الشهداء في كلّ جبهات المقاومة الذين قضوا في هذه الأيام بالتبريك والتعزية وسأل الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل .

وقال ان ما نقوم به في جبهتنا اللبنانية هو مسؤولية وطنية ونحن في جبهتنا اللبنانية منسجمون مع انسانيتنا ومع قيمنا الأخلاقية ومع مسؤوليتنا الشرعية والدينية ويجب ان نعد للقيامة جوابًا وفي هذا لا تأخذنا لومة لائم، مشيرا الى ان اصل نشوء كيان الاحتلال هو أصل الأزمات في المنطقة وتاريخ لبنان يشهد على ذلك، مشددا على ان كيان الاحتلال الإسرائيلي القوي يشكل خطرًا على المنطقة، و كيان الاحتلال المردوع كما حصل بعد 2006 الى اليوم هي الذي يمكن ان يُحد من خطرها على لبنان وعلى دول المنطقة وشعوبها. وأمام ما يجري في غزة فالمصلحة الوطنية في دول المنطقة قبل المصلحة الفلسطينية هي في خروج الكيان الإسرائيلي مهزوما.

واضاف ان فتح الجبهة اللبنانية مع الاحتلال شكل مصلحة وطنية بالدرجة الأولى لمنع انتصار "اسرائيل" ، موضحا ان المشكلة هي في اعتبار البعض ألا جدوى مما نقوم به في الجبهة اللبنانية وهذا أمر كارثي وهناك أطراف لها أحكام مسبقة أياً تكن الإنجازات والانتصارات وتصف ما يتحقق بأنه إنجاز وهمي، وفي الجلسات الداخلية هؤلاء الذين لديهم مواقف مسبقة يعترفون بالانجازت لكن علنًا لا يقرّون ورغم هزيمة المقاومة لجيش الاحتلال الذي لا يُقهر فان البعض يجادل بجدوى المقاومة ،وهذه الفئة التي تدّعي أن "القانون الدولي يحمينا" وتجادل في جدوى المقاومة "ميؤوس منها" .

وتابع يجب أن نحرص أن لا يؤدي هذا السجال إلى نزاعات طائفية وهذا الأمر من مصلحة كيان الاحتلال وليس من مصلحة الوطن والكرامة الوطنية.

يتبع