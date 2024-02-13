صور..رئيس قضاء إيران يزور موقع استشهاد اللواء سليماني

العالم- ايران

وزار حجة الإسلام محسني ايجئي اليوم الثلاثاء موقع استشهاد قادة النصر، الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ورفاقهم قرب مطار بغداد الدولي.

وخلال مقابلة صحافية في مطار مهرآباد قبيل مغادرته البلاد إلى العراق، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إن إيران والعراق تربطهما علاقات واتصالات رفيعة المستوى ومكثفة في مجال القضايا القانونية والقضائية، مضيفا أن زيارات وفود الطرفين في هذا الصدد دليل على ذلك.

ولفت إلى أهداف زيارته إلى بغداد وقال: إن تعميق العلاقات والاتصالات وتطويرها الشامل مع جميع الدول الصديقة، وخاصة الدول المجاورة، هو إحدى السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتشمل هذه العلاقات والاتصالات مجموعة متنوعة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والقضائية.

وفي معرض إشارته إلى زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى إيران في شهر مايو الماضي، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية: خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى إيران، تم التوقيع على مذكرات تفاهم بين الجانبين وتم تشكيل لجان مشتركة بين إيران والعراق بشأن مختلف المواضيع والقضايا ذات الصلة.

وأضاف: خلال هذه الزيارة وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي دعوة لي لزيارة العراق من أجل مواصلة وتوسيع المشاورات والتواصل بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا القانونية والقضائية الثنائية وكذلك الإقليمية والقضايا العالمية في هذا المجال.