وفد حمساوي يصل القاهرة للمشاركة باجتماع رباعي حول اوضاع غزة

العالم - فلسطين

وفي وقت سابق، أعلن مصدر مصري رفيع المستوى، بدء اجتماع رباعي بالعاصمة القاهرة، بمشاركة قطرية أمريكية إسرائيلية؛ لمناقشة التهدئة بقطاع غزة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع يبحث الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة.

ووصل رئيس الموساد ديدي برنيع، والوفد الإسرائيلي المرافق له، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة؛ لإجراء مفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن مسئول مصري كبير، لم تسمه، تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق نظرا لإحراز تقدم "كبير نسبيا".

وكان الإعلامي أحمد موسى، قال إن "القاهرة تشهد اليوم الثلاثاء، انطلاق جولة مفاوضات مهمة للغاية، لإقرار هدنة طويلة في غزة، وتبادل الأسرى بين حماس و[إسرائيل]".

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن "الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، يستضيف الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء القطري، ووليام بيرنز، مدير المخابرات الأمريكية، وديفيد برينع، رئيس الموساد".