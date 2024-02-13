التهديد الفارغ من قادة الاحتلال لغة المهزوم

العالم - انقلاب الصورة

العدوان الاسرائيلي على غزة دخل شهره الخامس ولم يستطع جيش الاحتلال من تحقيق اي شيء من الاهداف التي رفعها حتى صورة النصر الشكلية لم يستطع ان يظفر بها، وعداد القتلى لدى جيش الاحتلال من قبل المقاومة في ارتفاع وتزايد وكمائن المقاومة تضرب بنية جيش الاحتلال.

لكن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا زال يمتهن لغة الاكاذيب، وآخر هذه الاكاذيب اننا نسير على طريق النصر الكامل والمطلق على المقاومة في غزة.

هذا يعني ان جيش الاحتلال بكل ما لديه من قوة لم يستطع الوصول الى المئات من الاسرى الذين لا يزالون بحوزة المقاومة، بل فشل في الكثير من المحاولات في أن يصل الى الاسرى الصهاينة بل قتلهم بيد جيشه، والكلام عن النصر المطلق والنصر الكامل صدم حتى دبلوماسيين اميركيين الذين سخروا من نتنياهو وكلامه.

إذا كان الاميركان سخروا من كلام نتنياهو عن النصر الكامل والمطلق، فهذا يعني ان نتنياهو يكذب ويكذب ويكذب ولكن الاميركي لم يصدق كل هذا الكلام والاميركي هو سيد من لديه المعلومات في كل ما يجري في غزة وهو الذي يدعم وهو الشريك الكامل في كل هذا العدوان الصهيوني على غزة.

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