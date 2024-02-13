شاهد..إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه الجوفية بالعالم في ايران

العالم- ایران

واکد وزير الطاقة الايراني ان مشروع إمدادات المياه لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد يتم تنفيذه من خلال حفر 120 بئراً في مناطق مختلفة من المحافظة، لافتا الى ان أكبر محطة لتحلية المياه الجوفية في العالم قيد الانشاء في مدينة زاهدان مركز سيستان وبلوشستان وتتقدم العمل بسرعة رغم مرور 6 أشهر من بدء تنفيذها.

وشچچ علد ضرورة تأمين إمدادات المياه من هيرمند بناءً على البروتوكولات الدولية، ولكن بالإضافة إلى متابعة هذه القضية، تم تنفيذ خطط خاصة لتزويد سيستان وبلوشستان بالمياه.

وقال محرابيان، فيما يتعلق بالخطة الطارئة لإمداد سيستان وبلوشستان بالمياه: تحتاج محافظة سيستان وبلوشستان إلى إمدادات المياه في مختلف قطاعات الشرب والزراعة والصناعة من أجل تنميتها. وأحد أهم برامج الحكومة الشعبية هو توفير المياه لأجزاء مختلفة من هذه المحافظة، وقد تم تنفيذ مشاريع كبيرة أو هي في مراحلها النهائية.

وأضاف: منذ فترة شاهدنا افتتاح سد كهير الذي كان يزود منطقة كنارك بالمياه، والآن كل قرى هذه المنطقة تحصل على المياه من هذا السد. لدينا سد ماشكيد العليا لذي يزود المنطقة الوسطى من بلوشستان بالمياه. لدينا سد شهري كور الذي سيتم فتحه بحضور الرئيس.

وتابع وزير الطاقة: لدينا أيضاً سد ماشكيد السفلى الذي تم استئناف عملياته التنفيذية في الحكومة الـ13. مشكلتنا الأهم هي توفير المياه في منطقة سيستان وبلوشستان التي تضم 5 مدن وعدد كبير من القرى. ونظرًا لمحدودية إمدادات المياه من هيرمند، يجري تنفيذ 3 خطط ضخمة للمنطقة.

وأشار محرابيان الى إن توفير المياه من هيرمند هو حق الشعب الإيراني، وبناء على البروتوكولات الدولية، يجب ضمان هذا الحق.

وبين وزير الطاقة أن خطة نقل مياه البحر يتم تنفيذها بشكل سريع، وقال: إن هذه الخطة تقدمت بنسبة 12% خلال العام الماضي، كما تم تنفيذ جزء كبير من خطة نقل الطبقة الجوفية الشرقية، وسيتم قريبا توفير المياه لزاهدان. ومن أهم المشاريع إمدادات المياه لمحافظة سيستان، هو حفر 120 بئراً في المحافظة.