فيديو خاص: بتر ساق صحفي الجزيرة بصاروخ مسيرة اسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الاستهداف تم في منطقة ميراج بين رفح وخان يونس حيث اصيب الزميل الصحفي المراسل في قناة الجزيرة اسماعيل ابو عمر ببتر في القدم، بالاضافة الى اصابة المصور احمد مطر بعدة شظايا في انحاء مختلفة من جسمه، بفعل اطلاق صاروخ مباشرة عليهما.

وتابع ان ذلك تم خلال تغطيتهما لما يحصل للنازحين الفلسطينيين خلال تنقلهم من مكان الى آخر وفي المدارس التي تؤوي النازحين في منطقة عبسان في شرق خانيونس.

واشار مراسل قناة العالم الى ان الزميل الصحفي الان في حالة مستقرة لكنه فقد رجله اليمنى من فوق الركبة، فيما تتواصل الادانات من شبكات التلفزة ووسائل الاعلام لهذه الجريمة النكراء المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهد حتى الان اكثر من 125 منهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

المزيد في حديث مراسلنا في الفيديو المرفق ....