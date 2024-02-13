الجهاد الإسلامي تنعى شهيدين من المخيمات الفلسطينية في الشتات السوري

العالم - خاص بالعالم

وقال مسؤول اللجنة التنظيمية في حركة الجهاد الإسلامي في الساحة السورية، ياسر الزفري، لقناة العالم: اليوم حركة الجهاد الإسلامي في الساحة السورية تقدم شهيدين جديدين، الشهيد الاول من مخيم خان دنون، وطبعا كالعادة مخيم خان دنون عودنا على هذا العطاء المستمر، واليوم يلتحق مخيم الحسينية بأول شهيد له في الساحة السورية في معركة طوفان الاقصى.

واضاف الزفري: هذا الشهيد هو اول شهيد يلتحق في هذه المعركة هو ابن مخيم الحسينية، والبارحة كنا ضمن وفد لإخبار أهله وكانت كل الفعاليات في المخيم تفتخر بفكرة ان المخيم قدم أول شهيد في معركة طوفان الاقصى من الساحة السورية من الخارج، ونحن نتكلم عن العمليات من جنوب لبنان.