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إيران بين الدول الـ 10 الاوائل عالمياً في الملاحة البحرية!

إيران بين الدول الـ 10 الاوائل عالمياً في الملاحة البحرية!
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، علي أكبر صفائي أن 140 ألف سفينة تمر عبر موانئ إيران كل عام، وأكد بأن الأسطول البحري الإيراني من بين الدول الـ 10 الأولى عالمياُ في مجال الملاحة البحرية.

العالم- ايران

وأكد "علي أكبر صفائي" خلال تصريحات له في مؤتمر الاقتصاد الإيراني الموجه نحو البحر (الممر الشمالي الجنوبي): "ان هناك أسطول بحري دولي يضم أكثر من 80 ألف سفينة في جميع أنحاء العالم ونقل أكثر من 11 ألف طن من البضائع هو العامل الرئيسي لتوحيد الاقتصاد العالمي".

وأكد على أن النقل البحري لا يزال خيارًا موثوقًا به نظرًا لكونه رخيصًا وآمنًا، وأشار إلى أن التجار في جماع أنحاء العالم يستخدمون هذا النوع من النقل نظرًا لكفاءته وفعاليته.

وأشار إلى أن أسواق النقل البحري اليوم تشهد وضعًا مختلفًا، قائلاً: "بينما ترتفع الأسعار في سوق تأجير السفن وناقلات النفط، نشهد انخفاضًا حادًا في أسعار الحاويات المتنقلة".

وأضاف صفائي قائلاً: أن 140 ألف سفينة تمر عبر موانئ إيران سنويًا، وأن الأسطول البحري الإيراني من بين أفضل 10 دول في هذا المجال، مشيراً إلى أن التجارة البحرية الإيرانية نمت بنسبة 8٪ في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وشهد مجال نقل الحاويات نمواً بنسبة 9٪.

كما أكد على أن موانئ إيران مستعدة لاستقبال سفن ضخمة بسعة 18 ألف وحدة مكافئة للعشرين قدمًا (TEU).

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