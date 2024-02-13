اجتماع القاهرة حول غزة.. وتحرك جنوب افريقيا العاجل بشأن رفح

العالم - بانوراما

وشارك في الاجتماع رؤساء الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية والمصرية إلى جانب رئيس الوزراء القطري. واكد مصدر مصري أن الاجتماع يبحث الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مسؤول مصري إن الاجتماع يركز على صياغة مسودة لوقف اطلاق النار لمدة 6 اسابيع واصفا أجواء الاجتماع بالإيجابية.

من جانبه اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل جدية.

وفي الملف الثاني يبحث البرنامج الطلب العاجل الذي قدمته جنوب افريقيا الى محكمة العدل للدولية للنظر في قرار الكيان الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية في رفح، وذلك بالتزامن مع تحذيرات دولية من عواقب وتداعيات كارثية ستنجم عن هكذا عدوان.

وقالت الامم المتحدة إنها لن تشارك في عملية إجلاء قسري للفلسطينيين من رفح.

بدوره قال الابيض إنه لا توجد لديه مؤشرات بشأن توقيت شن عملية عسكرية في رفح، مضيفا أن الرئيس جو بايدن اشار إلى أن الوقت غير مناسب لإطلاق الهجوم قبل تأمين المدنيين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.