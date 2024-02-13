فيديو خاص: جهة اردنية ترفع شكوى ضد اسرائيل، من هي؟

العالم - خاص بالعالم

وقال محمود التوتنجي عضو نقابة المحاميين لقناة العالم الاخبارية: انطلاقا من دور نقابة المحامين الاردنيين تجاه قضيتها وقضية كل شريف في هذه الامة قامت بأولى الاجراءات وهو تقديم بلاغ لدى المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية وبعدة وثائق واستننادات تدين قادة الاحتلال الصهيوني بعدة افعال ونيتهم المسبقة في الابادة الجماعهية تجاه اخواننا في غزة.

النقابة أكدت أن إفلات المجرم من العقاب سيكون كارثة كبرى تلحق بالمجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه، والسكوت عن فتح التحقيق النزيه المحايد وإحالة المجرمين للمساءلة الجنائية والإفلات من العقاب سيكون وصمة عار في جبين التاريخ الإنساني.

وقال وليد العدوان نائب نقيب المحاميين لقناة العالم الاخبارية: حتى لو حاولت اي دولة وعلى راسها اميركا استخدام حق النقض الفيتو سيكون هذا وبالا عليها، واعتقد انها ستتريت كثيرا حتى تستخدم هذا الحق، واذا ما استخدمته ستخسر كل دول العالم.

ويواصل قادة الاحتلال الصهيوني ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من اكتوبر ليخلف العدوان ما يقارب 30 الف شهيد و 70 الف مصاب.