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شاهد: مدرسة العروبة بغزة لم يبق منها الاحتلال سوى هذه الصورة..

الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

يسعى كيان الاحتلال الاسرائيلي الى استهداف وتدمير قطاع التعليم، حيث دمر اكثر من 400 مدرسة وجامعة في قطاع غزة. كما يركز العدوان على كوادر ومنشآت قطاع التعليم في غزة.

العالم - خاص بالعالم

حلم لم يكتمل ودرب شقه طلاب غزة بدمائهم ليواصلوا مسيرة علمهم فقد هدم الجيش الاسرائيلي خلال هذا العدوان ما يزيد عن 400 مدرسة وجامعة ليدمر احلام اكثر من مليون طالب في قطاع غزة.

وقال احد الطلاب الفلسطينيين لمراسلتنا: تهجرنا من الشمال الى الجنوب وتدمرت كل طموحاتنا، كنت اتمنى انجح واحصل على معدل عال واستشهد الكثير من الاساتذة.

فيما قال تلميذ فلسطيني لمراسلتنا: مدرستي دمرها الاحتلال، اتمنى تنتهي الحرب وارجع الى اصدقائي والى الاساتذة، نحن كنا في هذه المدرسة وضربوها 3 صواريخ في الليل.

مدرسة العروبة في مخيم النصيرات دمرها الاحتلال ولم يبق منها الا صورة انتصرت على صواريخهم، فاحتفظت بها معلمة لتزين بها المدرسة عند اعادة بنائها.

وقالت المعلمة لمراسلتنا: نحن مستوانا التعليمي في غزة عالي وبناتنا واولادنا متفوقين، هم ضربونا من هذه الناحية لكن بإذن الله تعالى بعد نهاية الحرب هذا الصرح التعليمية الشامخ سيتم بناؤه من جديد.

طلاب الثانوية العامة الذين كانوا يتأهبون لإنهاء عامهم الاخير، والتحليق بعيدا نحو تحقيق احلامهم استشهد الآلاف من زملائهم ومعلميهم ولا زالت حمم الموت الاسرائيلي تلاحقم في مراكز النزوح.

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