أول تعليق إسرائيلي 'شرس' بعد انتهاء اجتماع القاهرة اليوم

العالم - الإحتلال

وأضاف "سنعرف كيف نعود للقتال بعد وقف إطلاق النار"، وفقا لما ذكرته القناة الـ12 العبرية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، قبل قليل، بانتهاء اجتماع القاهرة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت القناة العبرية، إن الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة في طريقة إلى تل أبيب.

وكانت الهيئة قد قالت "إن [إسرائيل] صاغت مسودة جديدة من الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن، لعرضها أمام اجتماع القاهرة الذي يبحث التهدئة في قطاع غزة".

ووفقا لما قالته هيئة البث الإسرائيلية فإن المسودة الجديدة تتمتع بقدر معين من المرونة من جانب الكيان الإسرائيلي على أمل تحقيق انفراجة في المفاوضات.

ومن جانب آخر،كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مباحثات سرية مع الأمريكيين، حول المبادئ التي ستؤدي إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن هناك خطة أخرى وضعها أيضا عضوا الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، قريبة إلى خطة نتنياهو، لكنها تختلف بالجدول الزمني.

وذكرت الصحيفة أن "خطتين يتم بلورتهما في مجلس الحرب لإنهاء الحرب على غزة، وخلال جدول زمني مقبول لتل ابيب والإدارة الأمريكية وحلفائهما، الأولى لنتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أما الثانية فهي للوزيرين غانتس وآيزنكوت.

ووفقاً للصحيفة، فإنه لا توجد اختلافات كبيرة بين الخطتين، باستثناء الجداول الزمنية، كما أن غانتس وآيزنكوت مستعدان لكشف مضمون خطتهما ومناقشتها في مجلس الوزراء، بينما يؤخر نتنياهو مناقشة خطته، تحسباً لرد فعل شركاء في اليمين المتطرف.

وذكرت الصحيفة أن "خطة غانتس وآيزنكوت، تقضي "بتحقيق انتصار على مراحل، وبينها هدن طويلة من أجل تنفيذ صفقة تبادل أسرى، ولا تتخلى عن تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية، وتحقيق الأمن لسكان الجليل"، ولذلك فإنهما ضد الالتزام بإنهاء الحرب نهائياً، ويوافقان على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ولكن ليس بأي ثمن.