رشقات صاروخية تستهدف القاعدة الأمريكية شرقي سوريا

العالم - سوریا

وأوضحت المصادر أنه، للمرة الثانية خلال ساعتين، دوت انفجارات ضمن القاعدة الأمريكية بحقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، إثر استهدافها برشقات صاروخية متتالية، مساء الثلاثاء.

وأضافت أن الانفجارات التي هزت القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي ناتجة عن هجوم برشقات صاروخية متتالية استهدفت "القرية الخضراء"، التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا لإقامة جنوده ضمن الحقل النفطي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشارت إلى أنه بعد موجة القصف الثانية، التي تعرضت لها القاعدة، قامت القوات الأمريكية بالرد على مصدر القصف الذي استهدفها بعدد من القذائف المدفعية، التي سقطت في بادية مدينة الميادين بريف دير الزور الواقع تحت سيطرة الجيش السوري والقوات الرديفة له.

وأفاد مراسل العالم بضرب سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية، ليل الأحد الماضي، عمق القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، شرقي سوريا.

وقال مراسلنا في محافظة دير الزور، أن ألسنة اللهب تتصاعد من المنطقة السكنية في "القرية الخضراء" التي يتخذها جيش الإحتلال الأمريكي مقرا لإقامة جنوده وضباطه، ضمن قاعدته اللاشرعية في حقل "العمر" لبنفطي بريف المحافظة الشمالي.

وأضاف المراسل، أن النيران ناجمة عن هجوم بسرب من الطائرات المسيرة التي ضربت القاعدة.