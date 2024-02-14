امير عبداللهيان يغادر الدوحة عائدا الى طهران

العالم - ايران

ووصل "امير عبداللهيان" الى الدوحة مساء الاثنين، في اخر محطة من جولته الاقليمية التي كان قد بدأها (الجمعة) من لبنان مرورا بسوريا وانتهاء بقطر.

واجرى وزير الخارجية الايراني خلال هذه الزيارة، مباحثات مع امير دولة قطر ووزير خارجية هذا البلد، فضلا عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية".

وشكّلت المشاورات حول القضايا الثنائية بين ايران والدول الثلاث، مع التركيز على ضرورة رفع مستوى العلاقات في مختلف المجالات، وتطوير التعاون المشترك لمكافحة الارهاب، واستعراض اخر التطورات الاقليمية والدولية، خاصة الوضع الراهن في فلسطين، شكّلت المحاور الاساسية للمباحثات التي اجراها وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في جولته الاقليمية الاخيرة.

وتجدر الاشارة هنا ايضا، الى تاكيد امير عبداللهيان والمسؤولين في لبنان وسوريا وقطر، على ضرورة انهاء الحرب في غزة فورا، باعتبارها بؤرة الازمة التي تمر بها المنطقة اليوم، مضافا الى ارسال المؤن والمساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني داخل القطاع وايضا الضفة الغربية المحتلة.