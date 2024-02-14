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بالصور.. آلام فلسطين في جداريات فتاة في دير البلح!

بالصور.. آلام فلسطين في جداريات فتاة في دير البلح!
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لفنانة فلسطينية ترسم الجداريات في احد مراكز ايواء النازحين في دير البلح تعبر عن الوضع العصيب والمأساة التي يعيشها سكان غزة على ركام وأنقاض القصف الصهيوني.

العالم - فلسطين

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