بالفيديو..ضابط صهيوني يشتم المرضى والأطباء في مجمع ناصر الطبي في خان يونس

العالم-فلسطين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر دبابة إسرائيلية أمام المجمع الطبي، وبداخلها ضابط يشتم المرضى والأطباء ويقول “اطلعوا برّه يا حيوانات”.

وتعامل الضابط بهذه الطريقة لم يكن الأول، بل سبقه وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت.

وقال غالانت في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي “نفرض حصارا كاملا على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقا لذلك”.

ولا يزال جيش الاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي، ويطلب من النازحين داخله إخلاءه.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت صواريخ من مسيّرات “كواد كابتر” باتجاه النازحين، وتطالبهم بمغادرة المستشفى على الفور.

وأشاروا إلى “وجود عدد من الشهداء والمصابين في محيط المستشفى، حيث يصعب على الطواقم الطبية نقلهم، بسبب إطلاق جيش الاحتلال النار بشكل كثيف”.