بالفيديو.. قناة العالم تكرم عاشق 'الأحمر'

العالم - مراسلون

الاعاقة لم تمنعه من متابعة ما يحبه، فهو اليوم يعشق كرة القدم والمنتخب الايراني وخاصةً نادي برسبوليس العريق، فلم يفوّت فرصةً للذهاب الى استاد ازادي وغيره من الملاعب لمشاهدة مباراة هذا النادي عن كثب.

وقال موسى سلامت وهو أحد المعوقين في الحرب المفروضة على ايران:"منذ أربعين عاماً أنا معوق حربي، إنني عشقت كرة القدم، وخاصةً نادي برسبولس منذ القدم، وهذا الأمر أصبح تسليةً لي في حياتي وحضرت الكثير من المباريات رغم صعوبة الذهاب الى الملاعب".

'موسى سلامت' والذي عرف بين الأوساط الرياضية بعمو موسى (أي العم موسى) من مواليد مدينة النجف الأشرف، فبعد أن هجّر من العراق بسبب أصوله الايرانية عاش في طهران، وشارك في الحرب المفروضة على ايران، واصيب بإعاقة مرتين، ولهذا اجبر على العيش في هذا المكان، اي مركز ثار الله للمعوقين، فهو دوماً إن كان هنا او عند حضوره في الملاعب لم ينس رفاق دربه الشهداء، فهم حضروا ويحضرون معه في جميع الاماكن، ليستحضرهم ويكونوا معه دوماً.

وقال موسى سلامت:"إني أحب الشهداء كثيراً لأنني عشت معهم فهم ضحّوا بأنفسهم، وكما تشاهدون في هذا المكان فانّ صور الشهداء ترافقني ودوماً أنظر اليهم واحيي ذكراهم، إنّ ابي الفضل العباس عليه السلام هو افضل مثال وقدوة لنا لانه ضحى بما لديه من اجل الاسلام".

وإنّ للعم موسى دوراً كبيراً في رفع معنويات لاعبي فريقه المحبوب 'برسبوليس' فهو يسعى أن يكون معهم دوما ولن يتركهم.

وقال موسی سلامت:"انا أشکر قناة العالم المحبوبة في العالم، خاصة لأنها قناة صديقة مع الاحمر (مشيراً الی لوغو قناة العالم) وهو لون قميص نادي برسبوليس".

هذا وإنّ اسم 'موسى سلامت' اشتهر بين عشاق الرياضة وكرة القدم الايرانية واصبحت له مكانة ومحبوبية خاصة بينهم، ليكون دوماً مع المنتخب الايراني وفريق برسبوليس.

وعلينا ان لاننسي أمثال العم موسی فهو ضحی من أجل الوطن والعقيدة ويجب تکريمه وجميع المضحين.