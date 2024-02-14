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طفلة فلسطينية عمرها 40 يوماً.. ولدت في الحرب واستشهدت فيها

الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفلة الفلسطينية "ندى العفيفي" (40 يوما) ولدت أثناء العدوان الصهيوني على غزة واستشهدت أثناء قصف الاحتلال لرفح.

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