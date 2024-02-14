الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه للسنوار وعائلته

العالم-فلسطين

ونشرت "إسرائيل" الفيديو، الذي تبلغ مدته 42 ثانية، على حساب المتحدث باسم جيشها باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة “إكس”.

ويظهر في الفيديو شخص من الخلف لا يمكن التأكيد من هويته، بينما يسير في ما يبدو أنه نفق رفقة سيدة و3 أطفال ويتقدمهم شخص سادس.

وادعى هاغاري، خلال مؤتمر صحافي، ان “الوحدات الخاصة كشفت، في الأيام الأخيرة، عن عشرات الأمتار من نفق تحت الأرض، ووجدنا مقطع فيديو من كاميرا تابعة لحماس مثبتة فيه”.

وزعم أنه “يظهر في الفيديو زعيم حماس يحيى السنوار وهو يفر مع أطفاله وإحدى زوجاته عبر شبكة الأنفاق بخان يونس، بقيادة شقيقه، إلى أحد مواقع الإقامة الآمنة التي بناها مسبقا”.

وتابع: “مطاردتنا للسنوار لن تتوقف حتى نقبض عليه حيا أو ميتا”.

وبينما لم يحدد هاغاري تاريخ تصوير هذا الفيديو، قالت القناة “12” العبرية إن الحديث يدور عن التقاطه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي بعد ثلاثة أيام فقط من بدء العدوان على غزة.

وسأل أحد الصحافيين هاغاري في المؤتمر “ما أهمية هذا الفيديو إذا تم التقاطه في بداية الحرب قبل أكثر من أربعة أشهر؟ وماذا نعرف اليوم عن مكان وحالة السنوار؟”.

وتهَّرب المتحدث العسكري الإسرائيلي من الإجابة، مكتفيا بالقول إن “هذا الإجراء يظهر قدرتنا في خان يونس (…) نحن نجد الكثير من المعلومات الاستخبارية” حسب تعبيره.

واعتبر مراقبون أن نشر هذا الفيديو الغامض يمثل محاولة دعائية للتغطية على إخفاقات وخسائر جيش الاحتلال، الذي عجز عن تحقيق أهدافه في غزة، ولاسيما القضاء على القدرات العسكرية لـ”حماس” واستعادة أسراه من القطاع.