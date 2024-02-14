شاهد.. هكذا يرقص مايك بومبيو مع جنود الإحتلال!

العالم - فلسطين

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المسؤول الأمريكي السابق زار جنود الكتيبة 73، التابعة لسلاح المدرعات الاحتلال، حيث تم استقباله بالغناء والرقص.

فيما أظهر الفيديو المتداول بومبيو وهو يرقص مع الجنود، الذين قام أحدهم بمنحه راية لواء غولاني، وقام بارتدائها على الفور، ومواصلة الرقص مع الجنود.

كان بومبيو وصل في وقت سابق الثلاثاء، إلى الاراضي المحتلة الفلسطينية واجتمع خلال زيارته مع كبار المسؤولين الصهاينة والقادة العسكريين للاحتلال.

كما زار بومبيو وزوجته "الإسرائيلية" شيتا هاكدوشا "مركزاً لإعادة التأهيل" في مستوطنات غلاف غزة، للتعبير عن دعمه للجنود وتضامنه معهم.

وأثارت زيارة بومبيو والفيديو الذي ظهر فيه وهو يرقص ويحتفل مع جنود الاحتلال حالةً من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المجزرة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، والتي أوقعت آلاف الشهداء أغلبهم نساء وأطفال.

وكتب أحد المغردين على موقع "إكس": "وزير الخارجية الأمريكي السابق ومدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو يرقصون مع جنود إسرائيليين بالقرب من حدود غزة… يلعبون ويحتفلون بعد مقتل 13 ألف طفل".

فيما كتب مغرد آخر تعليقاً على الفيديو: "وزير الخارجية ومدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق مايك بومبيو قدم عرضاً مثيراً للاشمئزاز.. بينما تقوم إسرائيل بالمرحلة الأخيرة من تطهيرها العرقي، يمكن رؤية مايك بومبيو هنا وهو يرقص ويحتفل بما يعد بلا شك وقتاً مأساوياً ومفجعاً لأي شخص عاقل".

وبومبيو من التبشيريين الأمريكيين (أو من يسمون بــ”الإنجيليين”) الذين يدعمون الاستعمار الاستيطاني الصهيوني المستمر لفلسطين ويتمتعون بنفوذ كبير في مجال السياسة الأمريكية.