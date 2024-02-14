ملعب کرة قدم في غزة يتحول لمقبرة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة انه في لحظة معينة اضطر الفلسطينيون ان يدفنون شهداءهم في ملعب شعبي لكرة القدم في منطقة أبواسكندر.

وتبدل ملعب كرة القدم الی مقبرة تضم عشرات الشهداء بعدما اضطر الفلسطينيون بدفن شهداءهم فيها بعد ان تعذر الوصول الی المقابر الشرعية لدفن جثامين الشهداء.

وتحتوي المقبرة جثامين عديدة لشهداء مجهولي الهوية، وتم دفنهم في هذا المكان بعد ان تعذر التعرف علی جثثهم بأسباب مختلفة.

وأكد أحد ذوي الشهداء المدفونين في هذه المقبرة انهم اضطروا لدفن شهيدهم في ملعب كرة القدم بسبب القصف التي كانت المنطقة تتعرض له وعدم امكانية نقل جثامين الشهداء الی المقابر الشرعية تحت القصف والصواريخ.

شاهد ايضاً.. الدراما العربية تخسر فنان قدير في غزة.. فمن هو؟

وأوضح مراسل العالم في غزة ان هذا السبب، منع الفلسطينيين من دفن شهدائهم في أماكن تحفظ كرامة الموتی ما ارغمهم علی دفن جثامين شهداءهم في الاسواء وملاعب كرة القدم وأماكن اخری غيرلائقة.

شاهد ايضاً.. موظف مكتب نتنياهو لص ساعات محترف بقطاع غزة!