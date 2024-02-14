الدبابات الإسرائيلية تجتاح مجمع ناصر الطبي.. فماذا حصل؟

العالم - مراسلون

وأضاف مراسلنا أن الدبابات الإسرائيلية بعد هدم السور الشمالي لمجمع ناصر الطبي تقدمت أمتار قليليه في المجمع، لكنها إلى الإن لم تقتحم الأقسام الداخلية في المجمع، ما يشكل خطرا كبيرا على الكوادر الصحية والمرضى والمصابين والنازحين فيه.



وأشار مراسل العالم إلى أن الوضع في مجتمع ناصر الطبي يزداد سوءا ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة، حيث أبلغت قوات الاحتلال إدارة المجمع بإخلاء النازحين وإبقاء المرضى فقط والكوادر الصحية.



وأوضح بأن الاحتلال استهدف المدارس المحيطة بمجمع ناصر الطبي وأشعل النيران فيه، ما أدى إلي تسري النيران إلى مخزن الأجهزة الطبية في المجمع واحتراقه بالكامل وكذلك التسرب إلى مخزن المهمات الطبية واحتراقه أيضا، لافتا إلى أن مياه الصرف الصحي مازالت تغمر قسم الطوارئ وتعيق عمل الطواقم الصحية.

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