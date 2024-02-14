شاهد.. كيف أنتهت مفاوضات القاهرة حول غزة؟

العالم - خاص بالعالم

مصادر اميركية واسرائيلية ذكرت أن المحادثات بين الكيان الاسرائيلي واميركا وقطر ومصر لم تسفر عن أي اختراق.

وحسبما نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مصدر إسرائيلي فإن الخلافات بين الطرفين تمحورت حول عدد الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة.

وبالرغم من عدم إحراز اي تقدم إلا أن مسؤولين قالوا لصحيفة نيويورك تايمز إن مضمون المحادثات كان جيدا، مشيرين الى أن المفاوضات ستتواصل عن طريق مسؤولين برتب أدنى، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

ما جاء على لسان بعض المسؤولين الغربيين من تفاؤل، ناقضته مصادر مطلعة على المفاوضات، التي كشفت أن الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، حمل اقتراحا ينسف ورقة باريس، من خلال إصراره على صفقة من مرحلة واحدة، تشمل جميع المدنيين إضافة إلى المجندات، وفق صيغة أسير إسرائيلي واحد، مقابل ثلاثة أسرى فلسطينيين، مع تأكيده على رفضه الحديث عن وقف دائم لإطلاق النار، بل هدنة مؤقتة فقط، ورفض الانسحاب من المناطق المكتظة، مع الإبقاء على حواجز ثابتة، ومنع تنقل المدنيين بين جنوب القطاع ووسطه وشماله.

وفي مقابل التصورات الاسرائيلية، قالت المصادر أن مصر طالبت جميع الأطراف، بتقديم تنازلات للوصول إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل، بينما طلب الأميركيون مزيدا من الوقت لاستكمال التفاوض.

واستكمالا لدرب التضليل الذي تنتهجه واشنطن وتل ابيب حول المفاوضات، اكدت صحيفة هآرتس المعلومات التي نشرتها قناة «كان» العبرية، والتي أفادت بأن نتنياهو رفض مقترحا لإبرام صفقة تبادل أعدها قادة الموساد والشاباك والجيش في باريس قبل اسبوعين.

فيما أكد مسؤول إسرائيلي للقناة الـ13 العبرية أن ارسال وفد اسرائيلي للقاهرة كان مجاملة وتلبية لطلب الرئيس الاميركي.