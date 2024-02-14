شاهد.. المقاومة تنفذ عمليات نوعية في غزة.. اليكم التفاصيل

العالم - خاص بالعالم

كتائب الشهيد عز الدين القسّام أعلنت تفجير منزل بقوة إسرائيلية راجلة في منطقة السطر، إيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب. واستهدفت الكتائب في منطقة القرارة دبابةً 'ميركافا' وجرافة عسكرية وبقذائف 'الياسين 105.

كذلك فجّرت ثلاث عيون أنفاق مفخّخة بقوات إسرائيلية موقعين جنودها بين قتيل ومصاب، أما في حي الزيتون بمدينة غزة فتمكّنت الكتائب من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز سكاي لارك كانت في مهمة استخبارية للاحتلال.

بدورها أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفَ تجمّع لجنود الاحتلال في بلدة عبسان الكبيرة وموضعاً للقيادة والسيطرة وسط خان يونس.

واستهدفت كتائب شهداء الأقصى بقذائف آر بي جي ناقلة جند إسرائيليةً وقوة إسرائيلية راجلة كما استهدفت تجمّعا لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف 'الهاون' وصواريخ قصيرة المدى.

وأطلقت كتائب المجاهدين وكتائب المقاومة الوطنية سلسلة رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة الجنوبي وشوهدت النيران تندلع وسيارات الإسعاف تهرع إلى مناطق الاستهداف.

وفيما نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لإجلاء جنوده الجرحى خلال المعارك في غزة كشف إعلام الاحتلال عن أن جنودا في لواء غفعاتي رفضوا مؤخرا الخروج إلى عمليات في غزة واتهموا قيادتهم بتجاهل وضعهم النفسي والجسدي، ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن الجنود قولهم إنهم لم يحصلوا حتى الآن على استراحة تكفي لتحسين وضعهم النفسي والجسدي.



وفي حين تفيد تقارير المستشفيات بإصابة أكثر من ستة آلاف و600 جندي وضابط اسرائيلي منذ السابع من اكتوبر الماضي يعترف كيان الاحتلال رسميا بمقتل نحو 570 ضابطاً وجندياً وإصابة ما يقارب 2900 آخرين، هذا فضلا عن تدمير مئات آليات الاحتلال كلياً أو جزئياً خلال المعارك في قطاع غزة.