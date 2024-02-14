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أطفال فلسطينيين أيتام يرقدون في أحد مستشفيات غزة

الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

في أجواء من سحب الدخان المتصاعدة من أرجاء جنوب قطاع غزة وعلى وقع أصوات القصف والغارات الإسرائيلية يرقد أطفال فلسطينيون أيتام في أحد مستشفيات القطاع المحاصر منذ سنوات لتزيد الحرب من معاناة وآلام أجسادهم النحيفة وأرواحهم البريئة.

العالم - فلسطين

في المستشفى الأوروبي بمدينة خانيونس جنوب غزة تكافح الطواقم لانقاذ أرواح الناجين من المجازر الاسرائيلية وغالبيتهم من الاطفال في ظل شح الامدادات الدوائية والعلاجية واكتظاظ المكان بالجرحى الذين تواصل اعدادهم الارتفاع.

الطفلة سهام منار كردي هي أحد الاطفال الايتام في غزة التي تلعب بيديها المحروقتين بدماها وتستذكر أفراد أسرتها الذين استشهدوا عبر الصور التي بقيت لهم.

وكذلك هو حال الطفل صبحي أبو حطب الذي أصيب برصاص الاحتلال داخل مستشفى ناصر من دون أي ذنب.

وخارج المستشفى يبقى الحال أسوأ للنازحين من غزة خاصة الأطفال المصابين بجروح في وضع مأساوي وسط أنباء عن احتمال شن هجوم على منطقة رفح المكتظة بالسكان ما حمل الأمم المتحدة علی اطلاق تحذيرات من عواقب مدمرة جراء ذلك.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش:"العملية العسكرية واسعة النطاق المحتملة على رفح ستكون لها عواقب مدمرة وأنا اشعر بالقلق شأن تدهور الأوضاع والأمن المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي يواصل الاحتلال جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على غزة، بمساندة أميركية وأوروبية حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين فيما يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود ما أدى الی كارثة إنسانية واسعة في ظل صمت مطبق من أدعياء حقوق الانسان الغربيين.

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