شاهد فيديو من مدينة رفح المهددة بالاجتياح البري الصهيوني

العالم-فلسطين

وقصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في رفح جنوب قطاع غزة، وفي حين طالبت دول ومنظمات عديدة "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية الوشيكة على المدينة.

والأحد، قالت هيئة البث العبرية إن جيش الاحتلال صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي يعيش فيها مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم.

وبدوره، قال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، إن "رفح مهددة بالاجتياح والدمار مثل بقية المدن والمخيمات، هناك مليون ونصف مليون فلسطيني محاصرون في المدينة".