فيديو خاص: صحافة الاحتلال تسخر من تعرف الجيش على السنوار في نفق!!

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رام الله، إن غالبية الصحفيين الإسرائيليين خرجوا بنوع من الإستهزاء من الجيش الإسرائيلي متسألين عن الإنجاز العسكري المزعوم الذي حققه من خلال صور السنوار المنشورة، لأنها أظهرت لقطات تعود إلى أكثر من 3 أشهر.

وأوضح أن بعض الصحفيين الإسرائيليين اعتبروا هذا الأمر محاولة من الناطق العسكري الإسرائيلي لتحقيق انجاز وهمي من خلال هذه الصور.

كما نشرت صحيفة هارتس العبرية صباح اليوم الأربعاء أن عددا من جنود كتيبة جفعاتي الإسرائيلية من جنود وضباط احتياط رفضوا العودة إلى قطاع غزة، واعترضوا على أن يذهبوا إلى معارك القطاع، وقالوا أن قادتهم على أن يراعوا الوضع الصحي والنفسي السيئ لهم، لذلك رفضوا العودة، لذلك فان جيش الاحتلال قرر أن يحول هؤلاء الضباط إلى المحاسبة أو المحاكة العسكرية.