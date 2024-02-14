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رئيسي يدين استمرار جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين في غزة

رئيسي يدين استمرار جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين في غزة
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أدان الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة.

العالمإيران

وأدان رئيسي اليوم خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين المظلومين والأقوياء في غزة، والتي يتم تنفيذها مع استمرار الدعم الواسع من قبل أميركا والدول الغربية.

وأضاف: على الدول والحكومات الداعمة لجرائم الصهاينة والمنظمات الدولية وخاصة محكمة العدل الدولية -التي قصرت مؤخرا خلال إصدار حكم بشأن جرائم هذا الكيان فبدلا من إصدار أمر بوقف الهجمات والقصف اكتفت بتقديم تقرير- تحمل المسؤولية تجاه تقصيرهم أمام الله والضمير الإنساني والتاريخ.

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