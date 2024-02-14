فيديو خاص: جيش الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في خان يونس في لحظات

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان القصف الاسرائيلي على منزل في شرق رفح اسفر عن استشهاد الاسير المحرر يوسف ديب المبعد من رام الله، بالاضافة الى استهاد 6 مواطنين واصابة 12 اخرين في دير البلح.

واشار الى وصول اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين وصلوا اليوم الى المستشفى الكويتي التخصصي ومستشفى ابو يوسف النجار من منطقة خان يونس، بعد ان اخرج الاحتلال مستشفى ناصر عن الخدمة، واجبر النازحين فيه على المغادرة قسرا الى رفح.

وتابع مراسل قناة العالم ان جيش الاحتلال نسف مربعا سكنيا كاملا في حي الامل بخان يونس، وحول عشرات المنازل الى ركام في لحظة، فيما لم يتوقف القصف عن المحافظة الوسطى خاصة مخيم النصيرات.

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