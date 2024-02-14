سفارة طهران بستوكهولم تعلق على بعض مزاعم الإعلام السويدي

العالم – إيران

وكتبت السفارة الإيرانية في ستوكهولم في بيان لها نشرته على تطبيق X: في الآونة الأخيرة، حاولت بعض وسائل الإعلام السويدية التضليل على الرأي العام للشعب السويدي عبر تقاضيها على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وإثارة قضايا خيالية وغير مؤكدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت إذاعة سويد إيكوت قد زعمت في وقت سابق خلال تقرير لها أن إيران مشتبه بها بالتخطيط لقتل عدد من اليهود السويديين من خلال عميلين سريين قبل نحو ثلاث سنوات.. وفي هذا الصدد، قبل نحو عامين، تم ترحيل الشخصين المذكورين من السويد.

وتأتي هذه المزاعم بينما رفض التقرير الذي تناولته بعض الصحف وأيضا التلفزيون السويدي، الإشارة إلى أسباب التكتم على هذا المزاعم حتى الآن.