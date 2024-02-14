فيديو خاص: الجديد في عداء الاحتلال لوكالة الاونروا

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان هذا المقر هو المقر الرئيس للوكالة الاممية في كامل الاراضي الفلسطينية، ويشمل بقراراته ومساعداته عموم قطاع غزة والضفة الغربية وسائر الاراضي الفلسطينية.

واشار الى ان الكنيست الاسرائيلي صادق منذ ايام بالقراءة الاولى على قرار باغلاق هذا المقر، فيما كان هناك تشديد على المقر من قبل الاحتلال ومستوطنيه وسط مطالبات بنقله من القدس الى الاراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينة.

واعتبر ان حكومة الاحتلال واذرعها يستغلون الاوضاع الحالية ولا يريدون اي تواجد لهذه الوكالة في القدس المحتلة، علما ان 70% من الموظفين تم نقلهم الى مقرات في رام الله وبيت لحم.

المزيد في حديث مراسلنا في القدس المحتلة في الفيديو المرفق ...