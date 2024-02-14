محور أمريكي-بريطاني يقصف اليمن 10 مرات خلال اليوم!

العالم - الیمن

وقبل ساعات، شنّت طائرات العدوان الأميركي - البريطاني غارتين، على جنوبي مثلّث منطقة الجَاح في مديرية بيت الفَقيه، جنوبي محافظة الحُديدة.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد غارات العدوان الأميركي - البريطاني على محافظة الحُدَيْدَة إلى 8 غارات منذ ظهر اليوم، حيث استهدف العدوان منطقة رأس عيسى، بمديرية الصَّليْف شمالي غربي المحافظة بـ3 غارات، ومنطقة الجَبّانة شمالي المدينة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن بـ3 غارات مماثلة.

وفي وقت سابق اليوم، شنّت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عدواناً مشتركاً استهدف مديرية التحيتا في الحُديدة غربي البلاد.

ويوم الجمعة الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا غارتين على مديرية باقِم الحدودية شمالي غربي محافظة صعدة شمالي اليمن، ونُفّذت غارة على منطقتي الكَثيب والجَبّانة شمالي مدينة الحُدَيْدة ومنطقة الطائف في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحُدَيْدة.

وكان قائد أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، أكّد في وقت سابق اليوم، أنّ القوات المسلّحة اليمنية واصلت منع مرور السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، مشدّداً على أنّ هذا المنع التام هو "نصر مهم".