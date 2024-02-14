'أنصار الله' تعلن عدد السفن التي استهدفتها منذ بدء الحرب في غزة

العالم - اليمن

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الجماعة، ضيف الله الشامي، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء.

وكشف بأن إجمالي عمليات القوات البحرية التابعة لجماعة أنصار الله منذ 7 أكتوبر، “بلغ 34 عملية استهدفت 14 سفينة أمريكية و3 بريطانية و17 إسرائيلية”.

وأكد الشامي أن “العمليات العسكرية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية فقط”.

وتابع: “الولايات المتحدة وبريطانيا هما من عسكرتا البحر الأحمر، وتهددان الملاحة الدولية لحماية الملاحة الإسرائيلية”.

وأشار الشامي إلى أن” القوات البحرية التابعة للجماعة رصدت الرقم صفر لعدد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر”.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة و وحشية بدعم أمريكي، استهدفت حكومة صنعاء بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.