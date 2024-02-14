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خارجية إيران تؤكد على انتهاج لغة الحوار لحل ملف حقل 'آرش'

خارجية إيران تؤكد على انتهاج لغة الحوار لحل ملف حقل 'آرش'
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما أكدت على حل وتسوية القضية المتعلقة بحقل آرش الغازي، عبر الحوار، وبناء على المفاوضات التي جرت في وقت سابق بين الخبراء.

جاء ذلك ردا على البيان الصادر في ختام زيارة أمير الكويت إلى البحرين، وحيث تطرق إلى موضوع حقل آرش.

وأضاف كنعاني: إيران تعتقد أنه يمكن في أجواء يسودها التعاون واحترام المصالح المشتركة، التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

وتابع: لا شك أن طرح مزاعم أحادية الجانب عبر البيانات ووسائل الإعلام، لا يشكل خطوة باتجاه الأمام في سياق حل هذا الملف.

وفيما نوه إلى مبدأ حسن الجوار وسياسة تعزيز العلاقات مع الدول الجارة، جدّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التأكيد على استعداد الجمهورية الاسلامية لاستمرار المفاوضات في أجواء ودية وهادفة للتوصل إلى حل متفق عليه.

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