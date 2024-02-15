رئيس أذربيجان: العالم قريب جدا من حرب عالمية ثالثة

العالم-اسيا الوسطى

وقال علييف: "الجميع يرى العمليات التي تجري في العالم اليوم. العالم في الواقع قريب جدا من الحرب العالمية الثالثة. يعتقد البعض أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، قد تكون هناك افتراضات مختلفة. وبالطبع الحروب الحديثة تختلف عن الحروب السابقة. ولا يمكن حتى مقارنة الحرب العالمية الثانية بحروب اليوم".

وأضاف: "بطبيعة الحال، بدأت العديد من الدول اليوم في الاهتمام بالمجال العسكري. ونحن نفعل ذلك منذ أكثر من 20 عاما، والخبرة التي لدينا اليوم، بما في ذلك الخبرة القتالية، لا يمكن الاستغناء عنها".

وأكد أن الجيش الأذربيجاني "أظهر قوته ليس في التدريبات ولا في العروض، بل في ساحة المعركة".