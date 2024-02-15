كوريا الشمالية تختبر نوعا جديدا من الصواريخ المضادة للسفن

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت الوكالة إن الصواريخ بقيت في الجو لمدة 23 دقيقة تقريبا، وأصابت الأهداف المحددة في بحر اليابان بدقة. وأشارت إلى أن عملية الإطلاق قادها الزعيم الكوري كيم جونغ أون.

وأضافت: "الرفيق العزيز كيم جونغ أون أعرب عن ارتياحه الكبير لنتائج الإطلاق التجريبي".

كما أكد كيم جونغ أون أن "تعزيز القدرات القتالية لبحرية الجيش الشعبي الكوري سيجعل من الممكن قمع ووقف الاستفزازات التي تقوم بها قوات العدو".

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس أنها رصدت إطلاق صواريخ كروز حوالي الساعة 9 صباحا نحو المياه شمال شرق مدينة وونسان على الساحل الشرقي، دون أن تحدد عدد الصواريخ.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت كوريا الشمالية أنها نجحت في تطوير نظام جديد للتحكم في القذائف الباليستية وقاذفات الصواريخ المتعددة.

وأعلنت كوريا الشمالية فجر الاثنين الماضي أن بيونغ يانغ نجحت في تطوير نظام جديد للتحكم في القذائف الباليستية وقاذفات الصواريخ المتعددة.