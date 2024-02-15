الصحة العالمية تحذر من اجتياح رفح.. فهل تستجيب "إسرائيل"؟

العالم - خاص بالعالم



وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة ريتشارد بيبركورن: "إن الهجوم العسكري الإسرائيلي الشامل المتوقع على رفح من شأنه أن يخلق 'كارثة لا يمكن تصورها'، ان مصير أكثر من 1.4 مليون فلسطيني محاصرين حاليا في مدينة غزة الجنوبية مقلق، أن الأنشطة العسكرية في هذه المناطق المكتظة بالسكان من شأنها أن تزيد من حجم الكارثة الإنسانية بما يتجاوز الخيال".



جيش الاحتلال ماض في الابادة الجماعية في قطاع غزة شمالا وجنوبا منذ نحو اربعة اشهر ونصف شهر دون ان يحقق اي انجاز عسكري عدوان تقول الأمم المتحدة إنه سيؤدي إلى مذبحة وسيزيد من العبء على نظام صحي مثقل تماما وسيزج بالنظام الصحي إلى الهاوية كما أكدت على أن قدرة منظمة الصحة العالمية على توزيع المساعدات الطبية على غزة محدودة بسبب رفض العديد من طلباتها توصيل الإمدادات.

منظمة الصحة العالمية أكدت أن 40 بالمئة فقط من بعثات المنظمة إلى شمال غزة حصلت على موافقات الدخول وإن هذا المعدل انخفض بشكل ملحوظ منذ يناير كانون الثاني وأن كل هذه البعثات تم رفضها أو إعاقتها أو تأجيلها.

برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أيضا عبر عن قلقه البالغ إزاء الهجوم العسكري الموسع في رفح، وأضاف، أن الجهود المبذولة للوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة تتعرض للعرقلة باستمرار.