هربا من التجنيد.. نجل نتنياهو يختبئ في شقة فاخرة في أمريكا

العالم - الاحتلال



ونشرت صحيفة "ديلي ميل" صورا ليائير نتنياهو، 32 عاما، وهو يتسكع في شقة فاخرة مستأجرة بمبلغ 5 آلاف دولار شهريا، مع حراسة رسمية.



ولفتت الصحيفة إلى أن نجل نتنياهو من المؤهلين للخدمة في الاحتياط بجيش الاحتلال، لكنه اختار الاختباء في شاطئ هالانديل خارج ميامي.



وقالت إن والده استدعى عددا قياسيا من جنود الاحتياط لشن العدوان على غزة، لكن يائير ليس في عجلة من أمره للانضمام إلى صفوف الجيش، وبقي يتسكع في المجمع السكني الفاخر في فلوريدا.



كما تم تصوير يائير وهو بلا قميص بينما كان يستمتع بيوم مشمس في حمام السباحة في مبنى شقته في هالانديل بيتش.



وظهر يائير مع أحد أصدقائه، بحسب الصحيفة، وهو يلعب بنظارة الواقع الافتراضي، فيما يصور آخر البحر والمدينة في فلوريدا، بينما الجنود يقتلون في غزة.



أمضى يائير معظم العام الماضي في الولايات المتحدة، وكان يتطلع للحصول على إقامة في أثناء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين أول/أكتوبر، على الرغم من أنه اختار البقاء في فلوريدا بعد الهجوم.



ونقلت الصحيفة عن مصادر أن يائير يخضع لحراسة على مدار الساعة من قبل عميلين مسلحين من جهاز المخابرات "الشاباك"، يرافقانه إلى صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة، وعندما يغادر المبنى الشاهق.



ويضم المجمع وسائل راحة على طراز المنتجع، بما في ذلك ملاعب تنس، ومنتجع صحي، وصالة ألعاب وسينما خاصة، وغرفة سيجار، وقبو نبيذ.