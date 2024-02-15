لليوم الـ 132 .. استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم - فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط مستشفى الأمل غربي خان يونس

وناشد نازحون في مجمع ناصر الطبي بالتحرك العاجل لإنقاذهم بعد إمهال الاحتلال الإسرائيلي لهم حتى الساعة السابعة من صباح اليوم لإخلاء المستشفى.

وذكروا أن قوات الاحتلال أجبرت عددا كبيرا من النازحين على الخروج تجاه مدينة رفح، عبر حاجز اعتقل عبره العشرات من الشبان بينهم صحفيون وكوادر طبية.

وقالوا: خلال خروجنا هاجمتنا جرافة عسكرية واضطررنا للعودة للمشفى والاحتماء بها، وما زلنا محاصرين.

وطالبوا الصليب الأحمر بإنقاذهم والتنسيق لضمان سلامة الطاقم الطبي وعشرات الجرحى ذات الأوضاع الحرجة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جديدة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

كما شنت عدة غارات جوية شمال غربي قطاع غزة وأخرى جنوبي مدينة خان يونس ومحيط مدينة حمد شمالي غربي مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.