صنعاء تكشف مخطط خطير في البحرين الأحمر والعربي.. فما علاقة الإمارات؟

العالم - خاص بالعالم

الولايات المتحدة وبريطانيا تمضيان في محاولتهما لثني اليمن عن قراره بمنع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شن الطيران الامريكي البريطاني غارتين جويتين استهدفتا منطقتي الجبانة ورأس عيسى بمديرية الصليف شمال محافظة الحديدة.

من جهتها ادعت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ هجوم ضد صاروخ كروز يمني مضاد للسفن في اليمن. وقالت القيادة الأمريكية في تفاصيل الاستهداف إنها استهدفت صاروخ كروز كان جاهزا يمثل خطرا محتمل على طائراتها.

وفي الإطار أعلنت صنعاء أن إجمالي الغارات والصواريخ الأمريكية والبريطانية على اليمن بلغ 403 منها 203 غارات جوية.

لكن المحاولات الأمريكية البريطانية لثني اليمن عن موقفه الداعم لفلسطين لم تؤتي أكلها حيث كشفت صنعاء أن قواتها البحرية رصدت الرقم صفر لعدد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر إثر العمليات العسكرية التي قامت بها.



وقال الشامي إن القوات اليمنية نفذت 34 عملية، 14 منها استهدفت سفنا أمريكية وثلاث عمليات استهدفت سفنا بريطانية فيما استهدفت 17 عملية سفنا تابعة للاحتلال الإسرائيلي. مؤكدا أن العمليات العسكرية اليمنية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية فقط، وأن أمريكا وبريطانيا هما من عسكرتا البحر الأحمر وتهددان الملاحة الدولية لحماية الملاحة الإسرائيلية.