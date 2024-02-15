فيديو خاص: تحالف سياسي يطيح بحركة 'إنصاف' ليشكل الحكومة الجديدة

العالم - مراسلون

بعد أيام من ضبابية المشهد السياسي الباكستاني على ضوء نتائج الانتخابات العامة وحول مصير من سيشكل الحكومة الجديدة.. ينقشع الغبار عن تحالف سياسي جديد قديم هو تحالف حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز وحزب الشعب الذين اتحدا بوجه حكومة عمران خان قبل عامين وأطاحوا بها، ها هما من جديد يطيحون بأكثرية حركة الانصاف البرلمانية، ليشكلا الحكومة الجديدة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي صباح الدين للعالم: "إن حركة الانصاف حازت على أكثرية المقاعد بـ 101 مقعد وكانت الأقرب لتشكيل الحكومة، لكنها لم تتمكن من تشكيل تحالف يجمع 169 مقعد الذي يشكل النصف + واحد في البرلمان، لكن تحالف الحزبين الرابطة والشعب ضمً 3 أحزاب أخرى، ليجمع بذلك 152 مقعد وسيزيد على ذلك عشرات المقاعد لصالح التحالف ضمن المقاعد المخصصة كالكوتا النسائية لتزيد مقاعده عن 180 مقعد وبذلك يشكلون الحكومة بأريحية تامة".

وإن بدا تحالف حزب الرابطة وحزب الشعب قوياً من ناحية اقصائه لحركة الانصاف من السباق الحكومي، إلا أن مراقبين يؤكدون أن هذا التحالف جاء تلبيةً للغرض السياسي المؤقت، حيث أن بنود الاتفاق بين الحزبين تبلور هشاشة هذا التحالف.

وقال الإعلامي الباكستاني نواب زاده خورشيد للعالم: "إن قيادة حزب الشعب أكدت أنها لا تريد حقائب وزارية، فقط اشترطوا ان يكون رئيس حزب الشعب آصف علي زرداري هو رئيس الجمهورية وطلبوا رئاسة البرلمان ومجلس الشيوخ، ليمسكوا بالحكومة من العصب، هذا يعني ان حزب الشعب يتنصل من أداء الحكومة التي ستتكون في معظمها من حزب الرابطة، وبالتالي فإن الحكومة هشة، ومعرضة للإطاحة في حال اتفق حزب الشعب وحركة الانصاف لاحقاً على اسقاطها".

اما الآن فتجري المباحثات حول من سيترأس الحكومة المقبلة من حزب الرابطة كونهم الاعلى تمثيلا في البرلمان بعد حركة الانصاف، فهل سيتسلم نواز شريف هذا المنصب للمرة الرابعة، أم في ظل التحالف مع حزب الشعب سيفضل حزب الرابطة احالة المنصب للشقيق الأصغر شهباز شريف ليتسلمه للمرة الثانية كونه اختبر حكومة التحالف قبل عامين عندما تم اسقاط حكومة عمران خان.