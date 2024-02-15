فيديو خاص: ماوراء محاربة "إسرائيل" لوكالة الانروا؟

العالم - مراسلون

اليمين المتطرف من المستوطنين الذين يسيطرون على مركز القرار لكيان الإحتلال الاسرائيلي يتظاهرون ويحاصرون المقر الرئيس لوكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينين الأنروا بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة للمطالبة بأغلاقه بشكل نهائي.



وقال مدير عام المخيمات محمد عليان للعالم: "هذه المطاولة على قضية الأنورا هي مساعي قديمة جديدة للاحتلال وأميركا بإنهاء عمل الأنوراء هذه المؤسسة الدولية المسجل فيها ستة مليون لاجئ، وهذه المساعي هذه لتصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة وانهاء كل ما يتعلق بالعودة".



هذة التظاهرات المتطرفة للمستوطنين ضد وكالة الأنروا تحمل شعار القدس لن تكون غزة وفق قولهم بقيادة نائب رئيس بلدية القدس المحتلة أريه كينج وأنصاره نحو شطب حق العودة وأسم لاجئ فكان السعي اولا للمطالبة بأغلاق كافة مقرات الانروا بالقدس المحتلة.



وقال المحلل السياسي أمجد شهاب للعالم: "نحن في مرحلة لتطبيق وعود إنتخابية، وحسم القضية، الأنورا ترمز لحق العودة لفلسطينية، كما أنها ترمز للنكبة، لذا يريدون إسقاط حق العودة واسقاط حق اللاجئين لبدء بخطة تهجير الفلسطينيين".



ويعتبر مخطط حسم الصراع مع الفلسطينين وفق تسمية هؤلاء المتطرفون من أهم المخطاطات التي تسعى لها الاحزاب اليمينية المتشددة المشاركة بالائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو.

المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين بالقدس المحتلة يضم مئات من الأجانب العاملين الدوليين وكذلك العرب والفلسطينيين، بعد قرار الكنيسيت بالتصويت بالأغلبية لإغلاقه أصبح هناك التهديد من قبل اليمين المتشدد وتواجد المستوطنيين للمطالبة بإغلاقه بشكل نهائي.