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فيديو لاستهداف موقع الرادار التابع للكيان في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف المقاومة موقع الرادار التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

العالم - لبنان

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