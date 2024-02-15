السيد صفي الدين: العدوان الصهيوني لا يمكن أن يمرّ دون ردّ على الإطلاق

العالم - لبنان

وقال السيد صفي الدين إن "العدوان الذي حصل اليوم في الجنوب اللبناني والذي استشهد جراءه عدد من المدنيين والأطفال هذا لا يمكن أن يمرّ دون رد على الإطلاق".

وأضاف السيد صفي الدين: "حتمًا سيكون هناك رد، وهذا الرد سيكون بالمستوى المطلوب والمناسب".

وتابع: "إذا كان البعض يتخيّل أن بإمكانه أن يحقّق أهدافًا وغايات عجز عن تحقيقها في 2006 أو خلال سنوات المعادلات بين 2006 و2023، أنه بإمكانه أن يحقّق هذه الغايات الآن نقول له أنت مخطئ مرة أخرى".

وختم السيد صفي الدين مشددًا على أنّه "لن يتمكّن العدوّ أن يحقق أيًا من هذه الأهداف ما زلنا في هذه المقاومة القوية المقتدرة الحاضرة في كلّ الجبهات".