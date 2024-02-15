فيديو خاص: الاحتلال يرتكب انتهاكا إنسانيا صارخا في مجمع ناصر الطبي

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رفح إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وانتهاكا إنسانيا صارخا بحق مستشفى ناصر الطبي حينما اقتحم ساحات المستشفى وقام بإطلاق النار على الأطباء في قسم العظام وإصابة طبيب منهم.



وأضاف، أن اقتحام قوات الاحتلال لمجمع ناصر الطبي مازال مستمرا حيث جنود الاحتلال تطلق النار على النازحين المتواجدين في المستشفى بين الفينة والأخرى.



وأشار مراسلنا إلى أن محيط مستشفى الأمل ومناطق أخرى في خانيونس تعرضت لقصف عنيف، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى. واستشهد خمسة عشر شخصا جراء قصف إسرائيلي في النصيرات وسط القطاع.

هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة لليوم الـ32 بعد المئة، مخلفا أكثر من 28 ألفا و600 شهيد، ونحو ثمانية و60 ألفا و300 جريح.